Presentazione del libro fotografico ‘A Ciaramelle. Novena di Natale a Riccia’

Sarà presentato sabato 20 aprile alle 17,30, presso la Sala Conferenze dell’ex Convento dei Cappuccini in Piazza Umberto I a Riccia (CB), il volume fotografico ‘A Ciaramelle. La Novena di Natale a Riccia’ (Editrice Lampo).

Il libro raccoglie in circa 500 pagine oltre 400 immagini scattate dal fotografo Paolo Cardone nel 2013 e nel 2018 durante il rito della Novena di Natale al seguito di Giuseppe Moffa e Christian Panichella mentre allietano al suono di zampogna e ciaramella la comunità riccese. Le loro figure scure, avvolte in pesanti mantelli, si muovono nell’alternarsi del giorno e della notte tra le strade ed i vicoli, accolte con trepidazione ed emozione in ogni casa del paese. E il suono poderoso della zampogna e della ciaramella, accompagnato dai canti della tradizione popolare, rende l’atmosfera unica in un crescendo di attesa – ritratta nei volti dei protagonisti degli scatti – che rimanda agli anni passati e allo stretto legame con la terra di origine.

Dopo i saluti del Sindaco di Riccia, Pietro Testa, seguiranno gli interventi di Antonio Fanelli, Professore associato di Scienze Demologiche e Sociali presso l’Università di Firenze, di Antonietta Caccia, Presidente del Circolo della Zampogna di Scapoli e di Vincenzo Lombardi, Direttore degli Archivi di Stato di Campobasso ed Isernia. Saranno presenti Giuseppe Moffa (zampogna) e Christian Panichella (ciaramella), oltre che l’autore, il fotografo Paolo Cardone. Moderatore dell’incontro Antonio Santoriello, consigliere delegato alla cultura del Comune di Riccia.

L’Amministrazione comunale invita la cittadinanza a partecipare