Presentazione di due libri in Sala Consiliare

Martedì 13 agosto nela sala consiliare del comune di Termoli, alle 18:30, saranno presentati: l’ultimo libro di Antonello Fabio Caterino “Scire Futura Licet” Input filologici nel terzo millennio, Roma, Aracne, 2019; il libro di Alessandra De Blasio, autrice di Isernia, dal titolo “Io gennaio me lo immagino bello”.

L’autore – professore a contratto di filologia italiana presso l’Università degli Studi del Molise e membro della Società dei Filologi della Letteratura Italiana (presso l’Accademia della Crusca) – divide il volume in due sezioni: la prima – Tradizione – riprende i principali interessi di Caterino, ed esamina diversi momenti del Rinascimento italiano in chiave storico-culturale, filologica, prosodica e critica; nella seconda – Innovazione –, invece, si guarda al futuro, al mondo dell’informatica umanistica, attraverso la presentazione di alcuni progetti fondati e coordinati da chi scrive. L’intero lavoro cerca di rileggere il passato, sanando gli errori storici e integrando le mancanze, guardando con forza e ostinazione al futuro, alle nuove possibilità che la scienza nel suo evolversi saprà offrire al filologo e all’umanista.

In seguito, una chiacchierata interessante tra due fuorisede: Alessandra De Blasio autrice del libro e Vera Di Cristinzi moderatrice.

Due giovani donne brillanti e intelligenti che lavorano in settori tutt’altro che letterari, in città lontane dal Molise, Roma e Bologna, ma con la comune passione della scrittura…

Quale situazione più intrigante per presentare un libro che ha come sottotitolo: “storie di una fuorisede”?

Chi di noi non è mai stato un fuorisede? Chi non ha qualche figlio, figlia, fratello o sorella che vive lontano perché così ha voluto la vita? Siamo tutti coinvolti in un modo o nell’altro nella vita di qualche “fuorisede”, come protagonisti o come persone che aspettano il loro ritorno per le feste comandate per poterli riabbracciare e passare un po’ di tempo con loro…

Una chiacchierata su argomenti profondi che Alessandra ha saputo descrivere nel suo libro con leggerezza e a tratti con comicità, chiarendoci le sensazioni di una solidità precaria delle radici.

Ospiti della serata: Michele Barile, assessore del Comune di Termoli, Lucia Checchia, Unimol ed Elisabetta Di Massa, presidente del Rotary Club di Termoli.

L’evento è promosso dal centro di ricerca “Lo Stilo di Fileta” ed è parte integrante dei lavori di CAPERAM (Catalogo Permanente degli Artisti Molisani).