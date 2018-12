Premio letterario nazionale De Andrè: elaborati entro il 31 dicembre. In giuria anche Vauro

Fino al 31 dicembre è possibile partecipare al premio letterario nazionale “Creuza de ma, F. De Andrè” – ideato, promosso e organizzato dall’associazione culturale “Crêuza de mä – Pietracatella”. Anche quest’anno il concorso annuale giunto alla V edizione vede una giuria d’eccezione composta da professori e personalità esperte nel campo della poesia e della prosa.

I componimenti saranno selezionati dal comitato scientifico composto da, in ordine alfabetico: Marco Caldoro (attore), Bibiana Chierchia (prof.ssa di Lettere al Liceo Scientifico), Maria Concetta Chimisso (dirigente scolastico, già docente all’Università degli Studi del Molise), Carlo De Rita (docente di Sociologia Giuridica alla Seconda Università di Napoli), Ida Di Ianni (scrittrice e prof.ssa di Lettere al Liceo Scientifico), Tommaso Evangelista (storico e critico d’arte, dottorando all’Università degli Studi del Molise), Michele Gennarelli (Dir. Musicale e Principale dell’Orchestra Stabile del Molise “Erennio Gammieri” e Dir. Scuola Musicale di Riccia (CB), Docente presso il Conservatorio Statale di Musica “Lorenzo Perosi” di Campobasso), Giuseppe Iglieri (docente di Storia Contemporanea all’Università degli Studi di Cassino), Donatella Langiano (giornalista, autrice e scrittrice e presidente Ass. cult. “Sopra le righe”), Luisa Melis (direttrice artistica del Premio De André “Parlare Musica”), Matteo Patavino (musicista, musicologo e autore), Dario Salvatori (giornalista, critico musicale, conduttore radiofonico e scrittore, oltre che responsabile artistico del patrimonio sonoro della RAI), Brunella Santoli (Direttore Artistico del Premio Buldrini), Leonardo Sciannamè (prof. di Lettere e Storia), Vauro Senesi (vignettista, scrittore, editore, personaggio televisivo e attore), Anna Maria Siekiera (docente di Linguistica Italiana Univ. degli Studi del Molise), Patrizia Traverso – autrice di foto racconti e foto-reporter).

Inoltre anche quest’anno il premio vedrà la partecipazione di una Giuria Popolare che darà una menzione speciale per entrambe le categorie: poesia e narrativa. Per questa edizione il vignettista Vauro Senesi, tra i nomi in giuria, ha anche realizzato un’illustrazione ispirata all’eterno dilemma dell’essere umano: come difendersi dal dolore e come fronteggiare il male di vivere.

Come ogni anno il premio propone componimenti in narrativa e scrittura ispirati ad un’immagine tratta dal repertorio del cantautore genovese. Gli elaborati dovranno pervenire entro e non oltre il 31 dicembre 2018. I finalisti verranno avvisati entro il 31 maggio 2019.