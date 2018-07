Premio Letterario “Donne…ieri, oggi, domani”: premiazione opere vincitrici

Sabato 28 luglio a partire dalle 18 a Castelbottaccio, in occasione del XIII anniversario di fondazione del circolo neoilluminista ‘Donna Olimpia Frangipane’ di Castelbottaccio, si terrà la premiazione dell’undicesima edizione del Premio Letterario Internazionale ‘Donne … ieri, oggi, domani’, tema di quest’anno “Voltare pagina”-fermarsi per ricominciare ed andare avanti”, in presenza delle autrici vincitrici e delle giurie.

Le concorrenti quest’anno hanno avuto occasione di articolare le proprie abilità letterarie con una tematica eternamente attuale e profondamente sentita dall’universo femminile: la resilienza. Questa qualità strategica di riappropriarsi delle propria esistenza e della propria identità, trasformando le difficoltà a volte devastanti in risorsa per cambiare la propria vita, ha rappresentato l’elemento ispiratore di racconti e poesie dalle molteplici sfaccettature sociali, psicologiche, storiche, relazionali. Il messaggio comune, che è poi esattamente ciò che il concorso voleva far emergere, è stato quello di non aver paura di cambiare, indipendentemente dal tempo, dai luoghi, dagli stereotipi, dai “legami” spesso schiavizzanti e darsi la forza di riprendersi la vita, ancora straordinariamente bella …. nonostante tutto.

Interverranno alla serata: la Presidente del Circolo Maria Francesca De Lisio, il sindaco del Comune di Castelbottaccio Nicola Marrone, la giuria tecnica: professoressa Adele Fraracci, professoressa Antonella Presutti, professoressa Simonetta Tassinari, la giuria popolare: Nicolina Pepe, Gabriella Sabetta, Giuseppina Sallustio e l’attrice Barbara Petti.

Gli approfondimenti tematici e relativi alle opere pervenute e soprattutto vincitrici, saranno articolati dai membri della giuria tecnica del Premio Letterario, composta dalle professoresse e scrittrici Adele Fraracci, Antonella Presutti, Simonetta Tassinari. Alle stesse seguiranno gli interventi della giuria popolare, composta dalle lettrici Nicolina Pepe, Gabriella Sabetta e Giuseppina Sallustio con il compito di articolare un giudizio sulle opere pervenute secondo un’ottica di “puro gusto della lettura” e di “sensibilità culturale e piacere” dei cosiddetti “lettori forti”.

La serata terminerà con uno spettacolo teatrale dell’attrice Barbara Petti che avrà avuto precedentemente il compito di interpretare le opere vincitrici in sede di premiazione.