Premio “Fratino d’oro” per la tutela della specie

Torna l’appuntamento annuale con il premio ‘Fratino d’oro’. Il riconoscimento viene assegnato ogni anno ad enti, associazioni, personalità o singoli cittadini che hanno messo in opera azioni a tutela degli esemplari di fratino e del territorio molisano. La minaccia più grande per questa specie di piccoli uccelli, ormai in via di estinzione, è rappresentata dalla distruzione dell’ambiente dunale e di spiaggia operata dai mezzi di pulizia meccanica.

L’evento si svolgerà domenica 5 agosto alle 18.30 a Palazzo Norante a Campomarino alla presenza di Luigi Lucchese il Presidente dell’associazione ecologista Ambiente Basso Molise che promuove il premio, della dottoressa Paola Cantelmi curatrice del programma Life Maestrale per l’amministrazione Cammilleri e Presidente del Consiglio Comunale di Campomarino assieme ai soci ed ai premiati. Durante la manifestazione verranno divulgati i dati del censimento annuale del Fratino effettuato in Molise ed Abruzzo infatti interverrà Stefano Taglioli, Guardia Ambientale WWF e coordinatore del Gruppo Fratino Vasto.