In occasione della manifestazione Vivi la tua Città 2018, la Polifonica Monforte sarà presente venerdì 7 settembre dalle 21 con un Carro dell’Uva che sfilerà per le strade del centro campobassano, come tradizione detta dal lontano 1928, anno (certificato ma non è da escludere che sia iniziata anche prima) a cui risale la prima Festa dell’Uva campobassana.Ci sarà la distribuzione di tarallucci, vino e tanta bella musica popolare molisana.