Sabato 8 agosto in Viale Pietravalle, davanti il municipio, ci sarà la VI edizione di ‘Petacciato in versi – Racconti ed aneddoti di autori locali’.

Per la prima volta, in collaborazione con il Comune di Petacciato, PetacciatoAmoreMio attiverà una diretta Facebook in modo da raggiungere tutti quelli che, seppur lontani, non vogliono perdersi questo evento culturale.