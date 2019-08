Personale di pittura della molisana Nicole Montelli

La Proloco di Petacciato in collaborazione con il Green Bar ospiterà nei giorni 9, 10 e 11 agosto la Personale di Pittura di Nicole Montelli, giovane artista molisana di Agnone rientrata da pochi giorni a S.Salvo, dove vive, che dopo aver “Vestito D’arte” i muri di Fossalto si racconta così:

“Sono la mia grande nemica e la mia migliore amica! Dipingo perché là fuori c’è un mondo freddo, dipingo per salvarmi da me stessa, dipingo per legittima difesa”.

Pittura dal vivo e intrattenimento con due gruppi musicali il 9 agosto e con Marco Vignone, eclettico artista alla chitarra classica il 10 e l’11 agosto.

Appuntamento in Corso Italia al n. 38