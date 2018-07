“Percorso Poetico”

di Maria Michela Cirella

accompagnata dalle note musicali di Salvatore Muccigrosso

Si rinnova l’appuntamento con l’arte anche questa estate, in località “Piana del signore”, a Montefalcone nel Sannio, in Contrada Iermana.

In uno scenario naturale rigoglioso e discreto, la poetessa Maria Michela Cirella allieterà gli ospiti con la sua arte poetica, coinvolgendoci con la lettura dei suoi versi.

L’artista di Guardialfiera, paese già dello scrittore Francesco Jovine, ha dato inchiostro ai suoi pensieri sin da giovanissima, ascoltando il canto della sua terra di Molise. Ha saputo fissare, con i suoi versi, il linguaggio dei boschi d’autunno, con le tinte vivide e calde. Ha colto il verde dei sentieri, riflesso dalle acque di sorgente, ha captato i profumi delle erbe aromatiche, volgendo ogni volta le sensazioni in emozioni e, poi, le emozioni in parole.

Nel corso dei suoi studi ha imparato ad osservare la natura che scorre inesorabile, ma che si rinnova sempre. Come già diceva il filosofo Eraclito “…. Nell’impetuosità e nella velocità, la sostanza si disperde e si raccoglie….” E Maria Michela ha “raccolto” l’essenza, fermandola nella sua poesia.

Il compimento degli studi Accademici, con il conseguimento di una Laurea in Giurisprudenza, ha aperto nuovi orizzonti alla poetessa, sviluppando ancor più il suo sentimento filantropico, ha spaziato la sua ricerca, continuando gli studi nel corso di Scienze del Servizio Sociale.

Finalmente il desiderio di comunicare si è concretizzato in una mini – raccolta di poesie, pubblicate dalla collana “Tracce” sulla rivista “Pagine”.

Secondo il delicato Charlie Chaplin, “La poesia è una lettera d’amore indirizzata al mondo”: così Maria Michela ha “spedito” ad altri cuori le sue emozioni, partecipando per tre volte al Concorso Nazionale “Premio San Valentino” della città di Atripalda (Avellivo). Giunta 3° classificata alla prima ed alla terza edizione, ha pubblicato le sue poesie sull’Antologia del Concorso.

Il suo talento è avvalorato dalla partecipazione a concorsi sponsorizzati dalla Aletti Editore, che ha pubblicato i suoi scritti, avvalendosi della critica di una giuria d’eccellenza, nella quale figuravano il paroliere Mogol ed anche il poeta e regista Alessandro Quasimodo, figlio di Salvatore.

In attesa dell’evento Premio “Il Federiciano”, che si svolgerà in agosto in Calabria, in località Rocca Imperiale, ascoltiamo le vibranti parole delle poesie di Maria Michela, in questa cornice di luce rarefatta.

L’evento è aperto a tutti.