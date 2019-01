Parole e poesia: presentazione libro e performance alla Casa del Popolo

Venerdi 18 gennaio alle ore 18,30 presso la Casa del Popolo – in via Gioberti, 20 – serata di “Parole e Poesie” con Luca Errico che presenta il libro “Selfietudine” e Cepuka Spleen che presenta le sue autoproduzioni.

Una istantanea del nostro tempo, questa di Luca Errico. Versi sciolti per raccontare una esasperante emozione dell’attesa, una condizione di sospensione generazionale, arrivati troppo tardi per, ed allo stesso tempo troppo in anticipo per, con uno sguardo disincantato verso quella condizione di precariato esistenziale.

“Oggi nessuno ci mette più la faccia. Sembra che basti avere un profilo.”