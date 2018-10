Ci sarà tempo fino al 6 gennaio per vedere la bellissima mostra di sculture del maestro molisano Antonio Natale Di Maria, inaugurata in agosto al Castello di Gambatesa. A visitarla sono state già 1500 persone.

“Oltre – Le Barriere dei Tempi” è una esposizione di sculture in pietra, legno e polistirolo incentrata sulla tematica delle migrazioni che mira a declinare l’attuale fenomeno nelle sue multiformi sfaccettature proponendo al visitatore, attraverso la scultura, una intima riflessione sulla questione.

“Le opere del Maestro Di Maria, allestite al piano nobile del Castello di Capua – si legge in una nota – si pongono in connessione con gli affreschi cinquecenteschi del Decumbertino assumendo caratteristici lineamenti in uno speciale gioco di luci e colori. L’articolazione nelle varie sale rispecchia l’evoluzione stilistica dell’artista, tanto nell’uso dei materiali, quanto nello sviluppo di forme e soggetti. Il legno, la materia dell’età giovanile, levigato con maestria, evoca con linee sinuose e allungate figure umane che si intrecciano in un poderoso abbraccio collettivo.

La pietra, materiale inerte che prende improvvisamente vita, si muove in un gioco intrigante di significati e intime passioni. Il polistirolo, materia inattiva utilizzata per preservare gli oggetti di valore nei loro spostamenti, abbandona la sua passività e, grazie ai pregiati rivestimenti che l’artista appone su di esso, si trasforma in espressione plastica di notevole interesse artistico. Infine, l’ultima evoluzione, il mosaico, che, posto in correlazione con il legno e il polistirolo, da vita a sottili trame intrecciate in un intrigante dialogo cromatico tra materiali diversi”.

L’esposizione è stata organizzata dal Comune di Gambatesa in collaborazione con il Polo Museale del Molise e l’Associazione Borgo in Jazz Festival e rientra nell’ampio programma di riqualificazione culturale che l’amministrazione comunale porta avanti dal 2014 con importanti risultati in termini turistici. La mostra è visitabile presso il Castello di Gambatesa dalle 8 alle 18:30 dal martedì alla domenica.