Ultimo appuntamento con l’Estate Teatrale città di Larino. Domani 24 agosto alle 21.30 presso il Palazzo Ducale ci sarà “ODI ET AMO – L’amore al tempo degli dei”, con Edoardo Siravo e Gabriella Casali, Silvia Siravo e musiche dal vivo di Mariano Gramegna.

Una lettura di testi poetici greci e latini dedicati all’amore non solo per compiere un “viaggio” nella cultura classica, ma anche per il riconoscimento che dobbiamo a quella produzione letteraria, così aderente e vicina alla nostra sensibilità. “Odi et amo”, celebre frase di Catullo che dà il nome allo spettacolo, costituisce una premessa che apre una vasta riflessione sull’amore, argomento che è assai dibattuto, oltre che nella letteratura greca anche nella cultura e nel mondo romano. Seguiremo così un percorso tra le opere più belle e a volte meno note dell’antichità, con una lettura che si snoderà sia attraverso i grandi lirici greci, come Saffo, Archiloco, Anacreonte, sia gli autori latini del I sec. a.C., come Valerio Edituo, Catullo, Virgilio e Orazio ed altri del I e II sec. d.C., come Ovidio, Tibullo e Properzio; presenteremo, inoltre, alcune “divagazioni” tra le grandi scritture tragiche come quella dell’Ippolito e della Medea di Euripide.

Info e prenotazioni al 347.0603551

ingresso 10 euro – posti limitati