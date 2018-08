Notte Turchese al Matese Friend Festival

Celtagram si fa dal vivo e premia la foto più cliccata sui social, druidi, pozioni magiche, osservatori astronomici, complessi megalitici, rune, il cineforum speciale dedicato ai più piccoli, dibattito, giochi, momenti esperienziali legati al film celtico “Ribelle – The Brave” e un make up particolare: con i simboli celtici saremo in tema per partecipare agli attesissimi concerti del Matese Friend Festival 2018.

Sono Turchese, infatti, le Notti al Matese Friend Festival 2018; il festival più atteso dell’estate molisana, con un respiro internazionale e una connotazione celtica, si veste di turchese con un partner come Un Mondo d’Italiani, diretto da Mina Cappussi e Centro Studi Agorà, che hanno mobilitato i ragazzi e le ragazze del Servizio Civile Nazionale, progetto Turchese, pronti a ripetere il successo dell’anno scorso, quando il Molise Friend Festival ha fatto riecheggiare di sé le strade della borgata Monteverde di Bojano.

CELTAGRAM PREMIA IL PIU’ SOCIAL

Motore e cuore delle Notti Turchese sarà il Celtagram, un servizio ideato dai ragazzi per dare continuità all’Instagram frame dell’edizione 2017. Per questa edizione i giovani se ne andranno in giro con una gigantesca cornice nata dal connubio tra i termini “Celtic” e “Instagram”, per scattare foto professionali a tutti coloro che lo desiderano. Le foto saranno postate “quasi” in tempo reale sui social e la foto più cliccata sarà premiata sul palco in chiusura del Festival. Al vincitore andrà una piacevole sorpresa a ricordo del Festival.

IL CINEFORUM “RIBELLE – THE BRAVE”

Le Notti Turchese UMDI si innestano su questo tema affascinante che sa di pozioni magiche, rune, druidi, megaliti, con un cineforum speciale dedicato ai più piccoli, dibattito, giochi e momenti esperienziali legati al film celtico “Ribelle – The Brave” prodotto dalla Pixar Animation Studios, vincitore del premio Oscar 2013 come Miglior film d’animazione. L’appuntamento è alle 17 di venerdì 17 agosto. I bambini sono invitati ad arrivare con qualche accessorio in tema e saranno truccati dalle volontarie e dai volontari del Servizio Civile per essere trasformati tutti in piccoli druidi e in fanciulle dai capelli rossi come la protagonista di The Brave, Merida, una coraggiosa e fiera principessa scozzese che scombussolerà le tradizioni del suo clan. Uno dei personaggi più anticonvenzionali del cinema d’animazione di casa Disney-Pixar, che cresce tra le valli scozzesi in maniera libera e selvaggia, non separandosi mai dal suo arco. Le principali canzoni che accompagnano il film nella versione italiana sono cantate da Noemi. Tra i doppiatori italiani dei personaggi ci sono: Anna Mazzamauro (Strega), Shel Shapiro (Lord MacGuffin), Enzo Iacchetti (Lord Macintosh), Giobbe Covatta (Lord Dingwall). Un film pieno di curiosità. Nei titoli di coda del film è presente un ringraziamento a Steve Jobs. Nel film uno dei clan è chiamato Macintosh, come i computer Macintosh (quindi ancora un omaggio alla Apple e al suo cofondatore nonché ex proprietario della Pixar, Steve Jobs). Infine nella casa della strega si può notare una scultura in legno del furgone Pizza Planet che compare in quasi tutti i film Pixar.

TRUCCO CELTICO CON I SIMBOLI DEI DRUIDI

A tutti coloro che visiteranno lo stand Turchese sarà offerto un makeup particolare. Con uno dei magnifici simboli celtici rinvenuti nei giorni preparatori, ci sentiremo sicuramente più a tema per partecipare agli attesissimi concerti del Matese Friend Festival 2018. Attraverso i simboli, i celti raccontavano storie o trasmettevano credenze religiose, ricevevano forza, fertilità o protezione. Grazie ai racconti di bardi e cantastorie, le origini di questi simboli sono arrivati fino ai nostri giorni.

Le Notti Turchese si inseriscono nella IX edizione del Matese Friend Festival 2018: oltre 70 artisti, dislocati in 10 aree. Tanti i concerti ad opera di artisti nazionali e internazionali e attività musicali di vario genere, in un’ottica di qualità e originalità delle proposte, sia riguardo ai contenuti musicali, che culturali: Almamegretta – Apres La Classe – Mortimer Mc Grave – Lennon Kelly – Blues Ash Of Manhattan – Uttern (5 donne, un grande rituale musicale, dove gli elementi acqua-fuoco-terra-aria si uniscono al quinto, lo Spirito, ritmi forti e momenti mistici, canti sussurrati invocando le benedizioni del Cielo e della Terra, nella potenza delle antiche tradizioni pagane d’Europa) – Hurry Up – Lumacorni – The Dub Master – D(–)B – Forte Braccio Veregrense – Arcieri Firmum…e molti altri ancora. 17, 18 e 19 agosto 2018. – I Suoni Del Matese – Villaggio dei Bambini – Area Ristoro – Area Dogs – Incanstyle Fashion Fantasy – Matrimonio Celtico – Area Dogs – Accampamento Celtico – Laboratori Musicali – Mercatino – Notti Turchese (UMDI del quotidiano internazionale Un Mondo d’Italiani) – Dj Zone Beltaine.

Un Mondo d’Italiani e Matese Friend Festival, una partnership convinta e maturata che si chiama “Notti Turchese”, nella considerazione che Un Mondo d’Italiani può e deve diventare un mondo di persone di buona volontà, pronte a mettere insieme le forze per migliorare la terra sulla quale viviamo, nella consapevolezza che siamo tutti ugualmente ospiti del pianeta e abbiamo gli stessi diritti e la stessa dignità, uomini e animali, per coinvolgere genti e paesi in quello che è il leitmotiv di Centro Studi Agorà, il Movimento per la Grande Bellezza di una piccola regione. Con UMDI i partner di sempre: Centro Studi Agorà, Ippocrates, Casa Molise, Molise Noblesse, Servizio Civile Nazionale.