Notte nazionale del Liceo Classico al ‘Perrotta’

Anche al Liceo Classico Perrotta ci sarà la Notte Nazionale del Liceo Classico. Si celebrerà venerdì 11 gennaio, dalle 18 alle 24, in 433 licei classici su tutto il territorio nazionale.

Porte aperte alla cittadinanza che potrà assistere a letture, performance, incontri con l’autore, laboratori di teatro, di tango e tanto altro. La serata al Liceo ‘Perrotta’ di Termoli sarà un viaggio attraverso i sensi e la letteratura.

Il programma nello specifico prevede alle 18 la proiezione del video di presentazione, alle 18.10 la lettura di un brano scritto da allievi e alle 18.20 il saluto della Dirigente Concetta Rita Niro. A seguire, alle 18.30, per la vista ci saranno i libri: spazio dunque all’incontro con l’autore Romano De Marco sul tema ‘Da Sofocle ad Ellroy. Breve viaggio alle radici del giallo e del thriller’. Per la vista e l’udito alle 19.30 ci sarà un laboratorio di teatro. Alle 20 per il gusto ci sarà la cena nell’antica Roma: degustazioni, scenografia, musica ed esposizione di cartelloni con famosi detti latini e relativo commento. Alle 20.30 spazio al tatto con un laboratorio esperienziale di tango col maestro Ali Namazi. Alle 21.45 ci sarà una lettura a conclusione dell’evento.