Torna anche quest’anno l’appuntamento con la “Notte Bianca della Cultura” giunta alla sua V edizione. Anche quest’anno la Notte bianca della cultura ospiterà la tappa triventina di “Borgo in Jazz”, il festival itinerante che associa la valorizzazione dei centri storici alla promozione della musica jazz, all’arte contemporanea e all’enogastronomia regionale di qualità.

La manifestazione si aprirà con l’inaugurazione dell’info point turistico in Piazza Fontana alla presenza delle autorità.

Al termine dell’inaugurazione, ci sarà la visita guidata tra le bellezze e i monumenti del centro storico a cura dei “Narratori di Luoghi”, un gruppo di ragazzi che hanno frequentato il corso omonimo, promosso dalla Pro Loco, in collaborazione con l’Istituto Omnicomprensivo “Nicola Scarano” di Trivento, la Città di Trivento e la Diocesi di Trivento e con il coordinamento dell’Associazione Mu.SE. (Musei Spazi in retE a.p.s.), che aveva l’obiettivo di formare un gruppo di ragazzi per l’accoglienza dei turisti.

A seguire, apericena a base di prodotti tipici in Piazza Cattedrale a cura delle aziende locali. In serata, nel cortile dell’Episcopio, presentazione del lavoro sulla Diocesi di Trivento dal titolo “Trivento e gli Austrias. Carriere episcopali, spazi sacri e territorio in una Diocesi di regio patronato” a cura della Dottoressa Valeria Cocozza. In contemporanea, per i più piccoli spettacolo di animazione in Piazzetta Codarda.

A fine serata, concerto di Maurizio Giammarco e i Syncotribe per Borgo in Jazz Festival 2018.

Inoltre, sempre in Piazza Cattedrale sarà possibile visitare la mostra “In prima pagina” a cura di Enzo Luongo ed altre mostre di pittura e fotografia.

Di seguito il programma completo:

Ore 19 Piazza Fontana: Inaugurazione Info-point Pro loco Terventum;

Ore 19.15 Piazza Fontana: partenza visita guidata con i “Narratori di luoghi”;

Ore 20.30 Piazza Cattedrale: apericena con i produttori locali;

Ore 21.30 Piazzetta Codarda: spettacolo di animazione per bambini;

Ore 21.30: Presentazione del libro “Trivento e gli Austrias. Carriere episcopali, spazi sacri e territorio in una Diocesi di regio patronato”.

Ore 21-24 Piazza Cattedrale:Mostre e concerti

Ore 23 Piazza Cattedrale: Borgo in Jazz con “Maurizio Giammarco Syncotribe”

Durante la serata sarà possibile visitare il tappeto ad uncinetto più lungo del mondo che sarà esposto lungo la scalinata di San Nicola e i più suggestivi vicoli del centro storico e sarà possibile acquistare le piastrelle ad uncinetto per contribuire allo scopo benefico dell’iniziativa, ovvero la raccolta fondi per la ricerca contro l’Atrofia Muscolare Spinale.