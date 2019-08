L’Amministrazione comunale di Montagano il 3 agosto, nell’ambito del progetto “Tursimo è cultura” della Regione Molise, organizza l’evento “Notte bianca del Libro”, iniziativa promossa per tutta la rete nazionale dei Borghi della Lettura dal network di Roberto Colella e Davide Vitiello e giunta a Montagano alla sua terza edizione, dopo il successo di pubblico riscosso negli scorsi anni.

Gli eventi che si susseguiranno, disseminati per le piazzette del centro storico, saranno dedicati a diversi generi di scrittura: alle 18:30 sul Belvedere le letture per l’infanzia con i Nati per Leggere, per bambini e famiglie; dalle 20 nell’aiuola di Via Roma il duetto letterario tra Ida Di Ianni e Matilde Iaccarino.

Alle 21 sulla Rampa dei Leoni Irene Barone dialoga con Valeria Profeta autrice di “Ingegni di pensiero-i misteri di inverno”; alle 22 a Vico Silvano i racconti di Mela Leuce con l’intervento musicale di Luigi Leodi; alle 23 sul Belvedere omaggio a Fabrizio De André a cura di Donato Zoppo e Angela Vitullo con l’intrattenimento musicale di Marco Winter Silvaroli.

Durante la serata verrà tributato un omaggio ad Andrea Camilleri e Luciano De Crescenzo a cura di ragazzi e giovani montaganesi.