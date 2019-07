Nicola Serafini Trio apre “Musica in Villa”

Al via i concerti di “Musica in Villa”, nella cornice di Villa de Capoa a Campobasso. Domenica 7 luglio alle 12 ci sarà il Nicola Serafini Trio con Marco Ponzio al basso, Lorenzo Ialenti alla batteria e Nicola Serafini al pianoforte.

Il programma:

T. DAMERON – Lady Bird

THELONIOUS MONK – Round Midnight

B. POWELL – Duid Deed

V. SCHERTZINGER – I Remember You

N. SERAFINI – My Happiness

C. PARKER – Ornitology

J. LEWIS – Afternoon In Paris

B. POWELL – Blue Pearl

G. DE PAUL – I’ll Remember April

O. PETTIFORD – Blues In The Closet

J. KERN – All The Things You Are

J. VHAN AUSEN – Like Someone in Love

B. POWELL – Danceland

D. ELLINGTON – Satin Doll

G. GERSHWIN – Embraceable You

NICOLA SERAFINI

Inizia il suo percorso da giovanissimo presso la scuola di musica “Thelonious Monk” di Campobasso, con il maestro Marco Mancini. Dopo un periodo di pausa si iscrive presso il conservatorio di musica “Lorenzo Perosi” di Campobasso dove ha conseguito il diploma in Pianoforte Jazz sotto la guida dei maestri Fausto Ferraiuolo, Marc Abrams e Nicola Cordisco. In concomitanza con il diploma ha frequentato seminari ad Isernia organizzati dal Tetracordo di Giordano Carnevale e Simone Pace, ed ha partecipato ai seminari di Barry Harris a Roma presso il Felt Music Jazz Club di Roma. Attualmente sta frequentando il biennio in pianoforte jazz dove staaffinando i suoi studi.

MARCO PONZIO

Nasce a Campobasso nel 1991, intraprende gli studi musicali da bambino per poi iniziare lo studio del flauto traverso nell’Istituto L. Montini di Campobasso dove con l’orchestra giovanile ha vinto vari concorsi nazionali. Studia flauto presso il Conservatorio di Musica L. Perosi di Campobasso per alcuni anni per poi passare allo studio del Basso elettrico ed entrare nel 2014 al corso jazz di Basso Elettrico dello stesso conservatorio. Studia con il maestro Luca Pirozzi e il maestro Marc Abrams. Ha partecipato a seminari con musicisti di fama nazionale ed internazionale quali Maurizio Rolli, Giorgio Santisi, Hadrian Feraud, Alain Caron, Benny Benack III, Francesco Buzzurro.

LORENZO IALENTI

Inizia i suoi studi di batteria presso la “Scuola Civica di Musica” di Vinchiaturo diretta dal M° Leo Quartieri, studiando con Antonio Conte, Marco Borghetti e Giampiero Franco. Prosegue la sua formazione musicale iscrivendosi alcuni anni dopo al Conservatorio di Musica “L. Perosi” di Campobasso. Dapprima studia strumento a percussione con il M° Cristofaro Pasquale poi, cambiando e iscrivendosi al corso di “Batteria e Percussioni Jazz”. Durante il percorso di studi triennale ha avuto il piacere e l’onore di studiare con il M° Marco Volpe e con il M° Fabrizio Sferra, due dei più grandi nomi nel campo della batteria jazz a livello nazionale e internazionale. Concluso il percorso di laurea triennale, prosegue lo studio della batteria con il M° Alessandro Paternesi, il quale attualmente lo guida durante i due anni di specialistica in Batteria Jazz. Ha partecipato a seminari e masterclass con musicisti quali

Horacio “El Negro” Hernandez, Chris Coleman, Benny Benack III, Barry Harris, Luca Santaniello, Fabio Mariani e altri.

L’ingresso è gratuito