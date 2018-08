New Trolls in concerto

In occasione dei 50 anni di carriera, farà tappa anche in Molise con una data del tuor celebrativo. Il 17 agosto i New Trolls saranno a Lucito in Piazza Nuova a partire dalle 21:30.

Il 2018 si apre con una notizia davvero speciale per gli amanti della musica e dei New Trolls, a cinquant’anni dalla nascita della band, la musica unisce due pilastri e fondatori, Nico Di Palo, chitarra e voce Gianni Belleno, batteria e voce, sono le immagini, le emozioni

di due protagonisti dei più appassionati viaggi musicali.

Una carriera ricchissima di successi e canzoni indimenticabili, per ritrovare lo spirito genuino della musica suonata dal vivo e quell’estrema varietà del suono, ricco di infinite sfumature, per far rivivere le magiche atmosfere degli anni 70 e a seguire.

Tornano insieme con le loro esperienze e una grande energia, con la volontà di recuperare il passato e una nuova vita nel presente e futuro, al primo posto mettono l’amicizia e la musica.

Cinquant’anni di storia sono passati, dalla brillante apertura dei concerti dei Rolling Stones e dei Led Zeppelin, che hanno consacrato la stella dei New Trolls nel firmamento delle band che contavano a livello mondiale, da allora non si sono più fermati, stregando con la tecnica, le vocalità polifoniche e con le innovative partiture, le platee di tutto il mondo. Milioni di “note”, scritte, interpretate e rimaste impresse nella storia musicale italiana, dai più grandi successi della band genovese nata nel 1967: “Senza orario e senza bandiera”,

“Concerto Grosso per i New Trolls 1 e 2”, “Searching for a land”, “Quella carezza della sera”, “Aldebaran”, “Una miniera”, “Visioni”, e tante altre, a testimonianza delle loro profonde e ben radicate affinità con la musica.

Dense atmosfere, testi e liriche importanti, sono i punti di partenza, per proseguire una organizzazione complessiva perfettamente coerente, fatta di alternanza di voci e di movimenti, rapidi e lenti, di contrasti dinamici e ritmici, come firma di uno stile musicale.

Il nuovo progetto prende il nome << OF NEW TROLLS >>.

L’impegno reso possibile grazie alla fiducia dei fans, che da sempre hanno seguito le esibizioni dei due artisti, oggi hanno

l’occasione di rivedere, finalmente sullo stesso palco, Nico e Gianni eseguire i brani storici, dalle sonorità pop e del rock

progressivo tricolore e brani inediti. Il singolo uscirà alla fine di gennaio 2018 e porterà le firme di Belleno, Salvi e Di

Palo.

Nico Di Palo e Gianni Belleno saranno accompagnati da una band ultracompatta di musicisti di alto spessore: Claudio

Cinquegrana, Stefano Genti, Umberto Dadà, Claudio Tarantola e Nando Corradini