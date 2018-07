Nevica poco e male, presentazione del romanzo di Antonella Presutti

Mercoledì 1° Agosto alle 18 nella sede del Circolo Neoilluminista “Donna Olimpia Frangipane” in via Marconi 2 a Castelbottaccio , la professoressa Amtonella Presutti incontra lettori ed appassionati per presentare e raccontare il “dietro le quinte” del suo ultimo romanzo “Nevica poco e male” (Gilgamesh Editore).

La poliedrica scrittrice, già nota per le sue diverse opere come i saggi scritti in collaborazione con Simonetta Tassinari “Un processo carbonaro”, “Il Molise prima del Molise”, “La miseria della democrazia” e il romanzo “Lascia che spunti il mattino americano”, il pamphlet “Il fu Mattia Bazar” con Licia Vigliardi, e il suo straordinario romanzo “Stabat Mater” attualmente in rivisitazione teatrale, oltre ai numerosi contributi inseriti in riviste e pubblicazioni specialistiche, vede con il suo ultimo romanzo una interessante evoluzione letteraria.

Nel caleidoscopio di vite che ruotano attorno ad un antico palazzo nel cuore di una città, Antonella Presutti, con “Nevica poco e male”, ci accompagna in un complesso viaggio nell’animo umano, tra vita e morte, amore e solitudine, gioia e disperazione, passato e presente, in una eccezionale iperbole emotiva che alla fine porta alla “… curiosa ricerca mai conclusa e sempre rinnovata di noi stessi”.