Musurplage – II giornata

Sabato 10 agosto in spiaggia al lido Le Dune sul lungomare nord evento gratuito dalle 16 alle 20 con Ultima Festa, italian indie Night

Dalle 20 nella discoteca Il Tempo Sospeso in contrada Demanio e Spugne tra Termoli e Petacciato: Franco126, Psicologi, Mangroovia, Mekkani presenta dj Ralf, gli Syls B2B Mhoscu e i We are musica presenta Ilario Palma.

L’evento in discoteca è a pagamento: 20 euro per l’ingresso alla serata, a partire dall’1.30 si entrerà con un biglieto al costo di 10 euro che comprenderà anche il dj set di Ralf. Per l’abbonamento ad entrambe le serata il costo è di 30 euro.