Musiche e danze dal mondo al Loto con lo spettacolo ‘Ebbò’

Terzo appuntamento del LOTO LINK FEST IV EDIZIONE con ‘Ebbò. L’offerta del cuore’.

Uno spettacolo di Maria Grazia Sarandrea e Giovanni Imparato

Video di Alessandra Stabile e Fabrizio Barraco

Costumi di Enrica Barbano

Gli spettacoli saranno il 15 e 16 novembre (ore 20.30) al Teatro del Loto, in piazza Spensieri a Ferrazzano

Lo spettacolo è un caleidoscopio di musiche e danze di varia provenienza, dalla santeria cubana alla ritualità indiana, un incontro di diverse culture dalle atmosfere magiche e suggestive. “Ebbò” è uno spettacolo pieno di energia, rivitalizzante e coinvolgente; vi domina il tamburo, il cui ritmo rappresenta il battito del cuore, le sue frequenze, i suoi sussulti; le danze, di pura contaminazione stilistica, sono impreziosite da maschere ed eleganti costumi. I video innovativi, introducono nuovi spazi che riportano l’arte nella natura.

Con questo nuovo spettacolo, Maria Grazia Sarandrea e Giovanni Imparato continuano la loro ricerca sugli aspetti archetipici ed antropologici della danza e della musica, arti magiche in cui si esprime la massima libertà dell’io, forme di preghiera necessarie alla vita. Il loro linguaggio universale è rievocato in “Ebbò” tramite figure fantastiche, divinità del mare, dee guerriere, culti astrali e cerimonie di purificazione come in un grande rito contemporaneo.

Danzatrice, coreografa, percussionista, Maria Grazia Sarandrea approfondisce le danze etniche di diversi paesi rielaborandone uno stile personale, il Tribal. Insegna inoltre Nataraja Yoga, una tecnica che avvicina lo Yoga alla danza. Produce e rappresenta spettacoli teatrali. E’ coreografa ed ospite in numerose trasmissioni televisive.

Giovanni Imparato è percussionista, musicista, cantante, didatta, professionista dall’80. Napoletano tra i maggiori esperti in Italia del patrimonio Afrocubano da cui sincretizza (Partenope/Cuba) la propria struttura di riferimento musicale, esistenziale, culturale e religiosa. Come session man collabora con: Renzo Arbore e l’Orchestra Italiana, Nino d’Angelo, L.Dalla, Eros Ramazzotti, S. Copeland. R.Cocciante, Mina, Ray Charles, Mystic Diversions, Giorgia, Sunlightsquare, A.Bocelli, R.Carosone, M.Martini, E.Bennato, N.C.C.P. C. d’Angiò, Tosca, M.Ranieri, G.Morandi, S. da Vinci, G.Finizio. Insegna percussioni dall’84.

Biglietto unico Botteghino Euro 18,00

INFO & PRENOTAZIONI TEATRO DEL LOTO 3272352438 / 3397766634

Biglietto unico Prevendita Euro 15,00

– Libreria Mondadori – Via Pietrunti, Campobasso 0874413757

– Associazione musicale ” Il pentagramma”- Bojano 3473023863

PREVENDITE ONLINE https://www.diyticket.it/locations/471/teatro-del-loto

Telefona e acquista il tuo biglietto nel punto SISAL più vicino telefonando allo 060406

CARTA DOCENTE

Il Loto è struttura accreditata per l’utilizzo del bonus riservato ai Docenti