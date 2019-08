Musica in Villa, concerto di fisarmoniche

Domenica 11 agosto alle 12 – per la serie di concerti di ‘Musica in Villa’ – appuntamento a Villa De Capoa con le note delle fisarmoniche di Franco Di Palma e Diego Di Rienzo.

Programma

J. S. BACH – Preludio e fuga XII in Fa min. BWV 857

G. FRESCOBALDI – Toccata Prima

V. SEMIONOV – Prophetic Dream

C. FRANCK – Prelude, Fugue and Variation opus 18

K. ANATOLY – Winter Sketches, suite for accordion

F. ANGELIS – Boite a rythme

R. GALLIANO – Tango pour Claude

FRANCO DI PALMA

nasce a Campobasso il 19.11.1977, inizia gli studi musicali sotto la guida del M° M. Muccitto proseguendo con il M° A. Miele, con il quale ottiene il diploma accademico di 1° Livello di Fisarmonica nel 2019 presso il Conservatorio di musica “Lorenzo Perosi” di Campobasso. Ha frequentato corsi di perfezionamento in Italia con i Maestri: Massimiliano Pitocco, Friederic Lips, Peter Soave, Ivano Battiston, Francesco Palazzo, Giorgio Dellarole, Carmine Di Marco. Ha partecipato a numerosi concorsi Nazionali ed Internazionali come: “C.I.M.I. Città di Urbino 1996” (1° classificato); “Estate 2009 in Costa Verde” (1° classificato); “1° Festival Europeo della Fisarmonica di Campobasso 2010 (2° Classificato); “Mirabello in Musica 2014” (2° classificato); “8° Accordion Art Festival” Roseto degli Abruzzi 2014 (2° classificato). Ha preso parte come docente e concertista al “Summer School” aa. 2017-2018 sotto la direzione artistica del M° Leo Quartieri. E’ docente di Fisarmonica presso la Scuola Civica di Musica del Comune di Santa Croce di Magliano.

DIEGO DI RIENZO

nato a Isernia il 25 ottobre 1997, intraprende all’età di 14 anni lo studio della fisarmonica classica con il maestro Miele Angelo, con cui nel settembre 2018 consegue la certificazione dei corsi pre-accademici. In seguito partecipa a diversi corsi perfezionandosi con vari maestri: Pitocco Massimiliano, Scigliano Giuseppe, Flammini Dario, Ranieri Adriano, Taboni Oscar, Manca Jean Luc, Shishkin Yuri, Angelis Franck, Vasovic Voijn, Lips Friedrich, Murray Owen, Douyez Olivier, Anzellotti Teodoro, Makkonen Petri. Partecipa inoltre a diversi concorsi nazionali e internazionali, tra cui i più importanti: “Trofeo Città di Greci”, “Mirabello in musica”, “1° Festival della fisarmonica” di Benevento, XXVIII International Competition “Prize of Lanciano”, XI concorso internazionale di fisarmonica Ucraina. Nel 2016 consegue la maturità presso l’istituto superiore per geometri “Leopoldo Pilla”. È attualmente iscritto alla prima annualità del triennio specialistico di fisarmonica presso il conservatorio di musica L. Perosi di Campobasso.

Ingresso gratuito