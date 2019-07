Domenica 14 luglio alle ore 12 secondo appuntamento con ‘Musica in villa’ con il Trio Ventum.

Nella cornice di Villa De Capoa a Campobasso si esibiranno PASQUALE FRANCIOSA all’oboe, ANDREA SANTANGELO al flauto e TONINO D’ABATE al fagotto.

Il programma:

A. VIVALDI – Concerto per flauto oboe e fagotto in sol minore, RV 103

J. J. QUANTZ – Trio sonata in do minore per flauto, oboe e fagotto, QV 2:Anh

W. A. MOZART – Divertimento n.1 in do maggiore, KV 439b

F. J. HAYDN London Trio No.1 in do maggiore

J. RÖNTGEN – Trio per Flute, Oboe, e fagotto, Op.86

Gli artisti del Trio Ventum:

Andrea Santangelo

Nato a Campobasso il 31 Ottobre 1994, inizia lo studio del flauto presso il corso ad indirizzo musicale della scuola media “L.Montini”, poi prosegue nel Conservatorio “L.Perosi” di Campobasso, studiando dapprima con Alessio Persichilli, poi con Giancarlo D’Abate e infine con Bruno Paolo Lombardi. Si diploma col massimo dei voti nel 2014, dopodiché si perfeziona a Pescara con Matteo Evangelisti. Conduce una varia attività concertistica, in formazioni cameristiche e orchestrali, vincendo borse di studio e riconoscimenti. Attualmente frequenta l’Accademia di Fiesole, nel corso di perfezionamento del M° Andrea Oliva.

Pasquale Franciosa

Si diploma nel febbraio 2017 presso il Conservatorio “L. Perosi” di Campobasso, sotto la guida del maestro Maurizio Marino, ottenendo il massimo dei voti con la lode. Ha partecipato a masterclasses di perfezionamento con oboisti di chiara fama nazionale ed internazionale come: Luca Vignali, Francesco di Rosa e Gordon Hunt. Nel dicembre del 2014 si è esibito, in qualità di primo oboe, in una tournée nei più importanti teatri della Cina. Ha collaborato e collabora con diverse orchestre le quali: Orchestra del Conservatorio “L. Perosi” di Campobasso, Orchestra Filarmonica di Benevento, Orchestra Filarmonica della Calabria, Orchestra Filarmonica Campana, Orchestra del Conservatorio “U. Giordano” di Foggia, Youth Orchestra del Teatro dell’Opera di Roma e l’Orchestra dei Conservatori Italiani; attraverso le quali è stato diretto dai maestri: F. Ciampa, V. Galli, A. Pappano, M. Campanella, L. Piovano, A. Carbonare, B. Aprea, L. Castriota Skanderbeg, G. Grazioli, F. Arlia, G. Marazia, R. Cianciotta, G. Fratta. Nel 2017 ha vinto un’audizione che lo ha permesso di seguire una Sommerakademie, orchestrale e da camera, presso il Collegium Musicum di Pommersfelden(Baviera). Ha eseguito da solista il concerto per oboe e orchestra in do minore di B. Marcello, il concerto per due oboi e orchestra op.9 n.9 in do maggiore di T. Albinoni, il concerto per oboe e orchestra in do maggiore K 314 di W. A. Mozart ed il concerto per oboe e orchestra in do minore di A. Cimarosa. Attualmente è impegnato con orchestre ed ensemble di musica da camera.

Antonio D’Abate

Nato a Boussu (Belgio), si è diplomato nel 1982, presso il Conservatorio Lorenzo Perosi di Campobasso, sotto la guida del M° Ottorino Malavasi, perfezionandosi successivamente con il M° Marco Costantini. È stato il primo fagottista a diplomarsi presso il conservatorio Molisano. Ha collaborato con il complesso di Fiati “Kammermusik” di Napoli, con il quale ha effettuato tournèe in Francia, Portogallo, Grecia, Turchia, e registrazioni per la Radio Svizzera, partecipando, inoltre, ad importanti manifestazioni musicali, quali il Festival Settembre Musica di Torino e il Festival di Musica Contemporanea di Napoli. Ha collaborato con il Teatro dell’Opera di Roma, l’Orchestra della RAI di Napoli, I Solisti Teatini, l’Orchestra Sinfonica della Provincia di Foggia, l’orchestra da camera di Venezia, la Camerata Musicale “L.Mori” di città di castello. Dal 1997 al 2011 ha ricoperto il ruolo di Primo Fagotto dell’Orchestra Sinfonica Regionale del Molise. Membro e fondatore del gruppo di Fiati “Molisensemble” premiato in vari concorsi Nazionali ed Internazionali, tra cui: Città di Stresa (1983), Premio Ancona (1985), Isola di Capri, Rassegna Musicale Sorrentina, ha svolto una intensa attività concertistica per importanti Associazioni Musicali in Italia e all’estero (Svizzera, Grecia, Cecoslovacchia). Ha avuto contratti di collaborazione con la RAI,”RadioTre suite”.

Ingresso gratuito