Musica a Villa De Capoa

Da luglio al via «Musica in Villa» a Campobasso.

Per cinque domeniche consecutive, a partire dal 7 luglio prossimo e fino al 4 agosto, gli Amici della Musica e il Comune di Campobasso propongono un concerto-aperitivo per riempire lo splendido spazio di Villa De Capoa e il tempo bello dell’estate.

È un modo per portare la musica di qualità all’aperto e di avvicinare anche coloro che di solito non frequentano i teatri o le sale da concerto.

Il Nicola Serafini Trio, il Trio Ventum, il WakandSaxcophoneQuartet, le arpe di Sara Aiello e Annapaola Fabbrocino, le fisarmoniche di Franco Di Palma e Diego Di Rienzo suoneranno nello spazio all’aperto che già nel luglio dello scorso anno aveva ospitato le performances di musicisti di qualità.

Direzione artistica: Andreina Di Girolamo

Di seguito il programma nel dettaglio.