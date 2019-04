Mostra itinerante ‘Un paesaggio senza confini – Il Tratturo’

Si intitola ‘Un paesaggio senza confini – Il Tratturo’ ed è la mostra itinerante che sarà inaugurata venerdì 5 aprile alle 17 nella Sala Consiliare di Piazza della Libertà a Montenero di Bisaccia. Dedicata a quest’antica via di comunicazione in grado di collegare l’intera Italia in un tempo in cui non esistevano ancora le strade, l’esposizione è organizzata dalla Fondazione Architetti di Chieti Pescara con il patrocinio del Comune di Montenero di Bisaccia.

Una vera e propria immersione in un tempo lontano, in cui i visitatori potranno riscoprire il territorio osservando il segno dei tratturi in Abruzzo e Molise, attraverso un confronto cartografico, fotografico e documentario, utile anche per approfondire la conoscenza di un bene comune che costituisce una risorsa del patrimonio culturale delle nostre genti.

La mostra sarà aperta fino al 14 aprile, dal lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,30 e dalle 16,30 alle ore 19, mentre il sabato e la domenica dalle ore 16,30 alle ore 19.