Mostra fotografica ‘Il fiume Biferno di ieri”

L’associazione “TRADIZIONI GUARDIESI” di Guardialfiera allestisce la Mostra Fotografica – Artistica dal titolo: “Il fiume Biferno di ieri…Emozioni e ricordi”, presso la galleria San Carlo di Corso Umberto I a Guardialfiera dal 9 agosto a domenica 18 agosto con inaugurazione il giorno 8 agosto alle ore 18,30 alla presenza delle autorità.

La mostra con 45 foto/quadri e 5 dipinti della maestra guardiese Giusy Grande propone un viaggio per far conoscere il territorio prima della formazione del Lago di Guardialfiera.

“La mostra, suddivisa in sezioni, dimostra come era vissuto il fiume, il ponte del Liscione, i resti dell’antico Ponte Romano, le attività agricole dei giardinieri, 100 famiglie ci vivevano, lavare i panni, bagni e sole in estate, pesca con le mani, pranzo e merenda in riva al fiume, la centrale elettrica. È una grande possibilità per soddisfare la curiosità di cosa c’era prima al Lago di Guardialfiera”.