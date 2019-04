Lunedì 15 aprile alle ore 16:30 sarà inaugurata la mostra dell’artista internazionale Gianvincenzo Santucci presso il Museo di Arte Contadina di Lucito. L’esposizione durerà fino al giorno di Pasqu, domenica 21 aprile.

Grazie alla sua esperienza ed alla sua manualità, Santucci è in grado di plasmare il legno dognandogli una propria anima. In mostra,. per la prima volta in Molise, ci saranno le sue opere più famose che rappresentano in pieno.