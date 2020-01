Mostra fotografica ‘L’infanzia andata e ritorno’

Da giovedì 30 gennaio a giovedì 27 febbraio 2020 la Vineria delle Streghe di Termoli ospiterà le foto di Marco Nicastro, una mostra dal titolo ‘L’infanzia andata e ritorno’.

Marco, professore di chimica ma anche grande appassionato di viaggi e di fotografia metterà in mostra immagini frutto dei suoi viaggi tra Germania, Isole Canarie, Italia ed Irlanda. Immagini intense che immortalano volti e dettagli di persone che vivono quei luoghi. Dalla prima mostra sono stati diversi gli artisti che hanno accolto l’invito del proprietario del locale, Manuel Plescia, a vivere la vineria come uno spazio anche di arte e cultura e questo non può fare altro che piacere ed essere uno stimolo per continuare.