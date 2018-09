Venerdì 28 dalle 15 al Museo di Santa Maria di Faifoli e sabato 29 settembre dalle 9 alle 12.30 nella Sala Consiliare del Comune a Montagano si svolgerà il Seminario di studio “Montagano dentro e fuori. Paesi e paesaggi dell’Italia interna a confronto”, promosso dall’Università degli Studi del Molise e dal Comune di Montagano in collaborazione con il Ministero per i beni e le attività culturali (Archivio di Stato di Campobasso e Soprintendenza Archivistica e Bibliografica per l’Abruzzo e il Molise) e con il patrocinio del Centro di Ricerca di Ateneo BioCult .

Il seminario rientra nell’ambito dell’iniziativa “Intorno agli Appennini. Itinerari storici e laboratori per nuove progettualità”, promossa dall”Associazione nazionale RESpro (Rete di Storici per i paesaggi della produzione) con lo scopo di costruire un percorso di crescita per singole comunità delle aree interne italiane a partire dalla centralità della loro storia e del loro patrimonio culturale e territoriale.

Coordinato dal Professor Roberto Parisi, docente di storia dell’architettura al Dipartimento di Studi Umanistici, Sociali e della Formazione, il seminario intende proporre una prima riflessione comparativa tra alcuni centri minori dell’Italia interna e muove da una ricerca storico-documentaria e iconografica su Montagano patrocinata dal Comune in convenzione con l’Università del Molise, prima tappa di un progetto in itinere per la valorizzazione delle risorse culturali e ambientali locali.

In occasione del seminario sarà inaugurata la mostra documentaria “Un paese e i suoi paesaggi. Fonti iconografiche per una storia di Montagano” (a cura di Roberto Parisi e Lucia Galuppo) e sarà proposta una lettura drammatizzata del racconto breve “Il parroco di Montagano” (1785-90) dell’illuminista molisano Giuseppe Maria Galanti, testimonianza settecentesca del primato produttivo conseguito dalla comunità montaganese nel settore dell’ortofrutticoltura.