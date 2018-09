Molympiadi: sport e solidarietà

Sabato 15 settembre a partire dalle 10 al punto sosta camper Il Vagabondo in via Asia 57, si chiuderanno le Molympiadi con premiazione di tutti i partecipanti del Centro Diurno di salute mentale ” Chesensoha” di Termoli. Una manifestazione, la prima nella città termolese, partita lo scorso 5 settembre che andrà a chiudere sabato mattina un percorso di formazione educativo, sportivo, di appartenenza al gruppo e di grande conoscenza sia del territorio che dell’altro inteso come persona.

Alla manifestazione hanno aderito nei giorni scorsi con immenso piacere numerose associazioni termolesi inerenti a sport come freccette, golf e bocce.

Nella mattinata di sabato invece si chiuderà la manifestazione con annessa premiazione con “Arcieri del Castello Svevo”, “Falconeria Usconium”, “Cavalieri della Costa Molisana” con spiegazioni e dimostrazioni pratiche ed insieme a Turismol scopriranno le tradizioni e curiosità del borgo termolese.