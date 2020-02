Molise Gourmet, nuovi corsi ed eventi

Al via le iniziative dell’associazione Molise Gourmet che per il 2020 riconferma le proposte degli anni passati.

Sabato 15 e domenica 16 febbraio viaggio organizzato per il sesto anno consecutivo a Rimini in occasione di Beer&Food Attraction, la manifestazione dedicata al mondo della birra artigianale più importante d’Italia, durante la quale si disputeranno anche i campionati italiani di cucina e pizzeria. Difficile non notare il gruppo Molise Gourmet che come di consueto porterà al seguito la “panonta” di oltre quaranta chili farcita dai soci stessi.

E’ possibile prenotare il proprio posto già da subito contattando l’associazione che ha organizzato questo viaggio in collaborazione con ADV Spaceland. Il pacchetto al costo di €130 comprende viaggio a/r da Termoli, pranzo al sacco a cura dell’associazione, ingresso in fiera, cena tipica romagnola a Cesenatico, pernottamento, prima colazione e pranzo. Il rientro è previsto domenica 16 in serata.

Subito dopo il viaggio in terra Romagnola sarà il turno dei nuovi corsi targati Molise Gourmet.

È disponibile, da ora e fino a esaurimento posti, sul sito www.molisegourmet.it il form per richiedere di iscriversi al corso di cucina amatoriale o al corso di apprendista cameriere che si terranno in contemporanea.

Il primo (cucina amatoriale molisana di base) è rivolto a chiunque voglia approfondire le proprie conoscenze culinarie e a chi si avvicina al mondo della cucina per la prima volta.

Il secondo (apprendista cameriere) si rivolge ai giovani che intendono svolgere questo mestiere, magari durante la stagione estiva, con ottime possibilità di un immediato inserimento nel mondo del lavoro.

I corsi, come di consueto, vengono proposti a tutti coloro che avranno sottoscritto la tessera socio per il 2020. Anche quest’anno, grazie alla collaborazione con Italia Scuole snc sarà possibile completare il proprio percorso con l’attestato HACCP avanzato (ex libretto sanitario) riconosciuto dalla Regione Molise e valido cinque anni. Le lezioni si terranno eccezionalmente nei laboratori dell’istituto alberghiero IPSEOA “F. Di Svevia” di Termoli.

La durata di entrambe i percorsi formativi è di 40 ore che si svolgeranno dal lunedì al venerdì, dalle 16:00 alle 20:00, dal 9 al 20 marzo 2020 e saranno tenuti esclusivamente da professionisti del settore che coinvolgeranno i corsisti nelle preparazioni al fine di creare un vero e proprio team di apprendisti “gourmet”. I posti disponibili sono limitati. Prima di iscriversi è possibile richiedere ulteriori informazioni contattando il 348 03 09 447 (segretario) o scrivendo a formazione@molisegourmet.it .