Molise Cinema: ospite Elio Germano

Galleria Iannucci

Mostra “La Grande Guerra”. Orario: 11-13, 18-20.

Cinema Teatro

11.00 Retrospettiva. L’Harem, di Marco Ferreri, con Carroll Baker, Gastone Moschin, Renato Salvatori, William Berger, Ugo Tognazzi, 100’ (1967)

17.00 Paesi in corto. Concorso corti internazionali. Game Over, Maria-Kristin Neheimer, Germania, 7’; Cerulia, Sofia Carrillo, Messico, 13′; The Monster,Shahabi Siavash, Iran, 15′; Inlove, Alexis López, Francia, 7’.

17.45 Frontiere. Concorso doc. Il mondo o niente, di Chiara Caterina, 45’. Incontro con la regista.

18.45 Salute in corto. Proiezione dei finalisti e premiazione del concorso promosso dalla Lega italiana per la Lotta contro i Tumori.

Arena

19.30 Incontro con Elio Germano, in occasione della presentazione del libro“Elio Germano. Corpo, voce e istinto”, (Cosmo Iannone Editore).

20.30 Speciale Germano. Io sono tempesta, di Daniele Luchetti, con Elio Germano, Marco Giallini, 97′ (2018).

22.30 Frontiere. Concorso doc. Essere Gigione. L’incredibile storia di Luigi Ciaravola, di Valerio Vestoso, 75′. Incontro con il regista.

Arena piccola

21.00 Girare il Molise. Il profumo dei fiori di carta, di Emilio Corbari, teaser, 3′. Incontro con il regista.

21.15 Girare il Molise. Road to myself. Antichi cammini nell’Italia del sud, di Alessandro Piva, 38′. Incontro con il regista.

22.00 Retrospettiva. Zabriskie point, di Michelangelo Antonioni, con Mark Frechette, Daria Halprin, 110’ (1970).

Terrazza dei libri. Bar centrale

20.00 Degustazione

INGRESSO GRATUITO a tutte le proiezioni e agli eventi.

IL PROGRAMMA POTRÀ SUBIRE VARIAZIONI che verranno comunicate nel sito internet www.molisecinema.it e nei luoghi del Festival.

IN CASO DI MALTEMPO GLI APPUNTAMENTI IN ARENA SONO SPOSTATI AL “CINEMA TEATRO”, AL “CINECARADONIO” E ALLA “SALA LIBERTUCCI”. Per informazioni: tel. 0874/016012 – E-mail: info@molisecinema.it

Durante il Festival sono aperti:

IL CINE BISTROT di MoliseCinema in piazza Mercato

L’AREA GUSTO DI BIOSAPORI in via Scipione di Blasio, 55. Degustazioni ore 11-13, 17-19, salvo domenica 12 agosto.