Molise Cinema: gli appuntamenti di martedì 7 agosto

Cinema Teatro

18.00 Percorsi. Concorso corti italiani. 19’35”, Adam Selo, 10′; Massimino, Pierfrancesco Li Donni, 18′; Happy Hour, Fabrizio Benvenuto, 13′; Nina, Mario Piredda, 10′; Così in terra, Pier Lorenzo Pisano, 13′.

Galleria Iannucci

19.30 Mostra. Inaugurazione della mostra di Mario Maffei sul backstage de La Grande Guerra. Partecipano Lucia Baldini, Daniele Costantini, Stefano Maffei.

Info point

20.00 Degustazione di birra artigianale

Arena

20.30 Girare il Molise. C’era una volta la terra, di Ilaria Jovine e Roberto Mariotti, 70’. Incontro con i registi.

22.00 Paesi in lungo. Concorso. Metti la nonna in freezer, di Giancarlo Fontana e Giuseppe Stasi, con Fabio De Luigi, Miriam Leone, Lucia Ocone, 100’. Incontro con il regista.

Arena piccola

21.00 La Grande Guerra, di Mario Monicelli, con Alberto Sordi, Vittorio Gassman, Silvana Mangano, 129′ (1959).

Cortile del bar Kalena

22.30 Libri. Resteranno i canti. Reading di Franco Arminio. Partecipa Valentina Farinaccio. Con Bufù in concerto.

INGRESSO GRATUITO a tutte le proiezioni e agli eventi.

IL PROGRAMMA POTRÀ SUBIRE VARIAZIONI che verranno comunicate nel sito internetwww.molisecinema.it e nei luoghi del Festival.

IN CASO DI MALTEMPO GLI APPUNTAMENTI IN ARENA SONO SPOSTATI AL “CINEMA TEATRO”, AL “CINECARADONIO” E ALLA “SALA LIBERTUCCI”. Per informazioni: tel. 0874/016012 – E-mail: info@molisecinema.it

Durante il Festival sono aperti:

IL CINE BISTROT di MoliseCinema in piazza Mercato

L’AREA GUSTO DI BIOSAPORI in via Scipione di Blasio, 55. Degustazioni ore 11-13, 17-19, salvo domenica 12 agosto.