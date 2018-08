Molise Cinema: gli appuntamenti di giovedì 9 agosto

Molise Cinema

Galleria Iannucci

Mostra “La Grande Guerra”. Orario: 11-13, 18-20.

CineCaradonio

15.30 Be short. Laboratorio teorico-pratico di filmmaking. Per iscrizioni e informazioni: info@molisecinema.it

Cinema Teatro

11.00 Doc special. Mondo za, di Gianfranco Pannone, 80′. Incontro con il regista.

17.00 Paesi in corto. Concorso corti internazionali. After/Life, Puck Lo, Usa, 15’; Mleko/Milk, Urszula Morga, Polonia, 15’; Nightshade, Shady El-Hamus, Paesi Bassi, 14′; Kampung Tapir, Aw See Wee, Malesia, 17’; Salam, Claire Fowler, USA-UK, 14’; Los Días de los Muertos, Pauline Pinson, Francia, 8’.

18.30 Frontiere. Concorso doc. Vita di Marzouk, di Ernesto Pagano, 60′. Incontro con il regista. Evento in collaborazione con la cooperativa Koinè.

21.30 Speciale Germano. Il cielo in una stanza, di Carlo Vanzina, con Ricky Tognazzi, Elio Germano, Gabriele Mainetti, 102′ (1999).

Arena

20.30 Percorsi. Concorso corti italiani. Magic Alps, Andrea Brusa, Marco Scotuzzi, 15′; Il dottore dei pesci, Susanna della Sala, 16′; Via Lattea, Valerio Rufo, 9′; Cena d’aragoste, Gregorio Franchetti, 14′.

21.30 Paesi in lungo. Concorso. Tito e gli alieni, Paola Randi, con Valerio Mastandrea, Clémence Poésy, Luca Esposito, 92’. Incontro con la regista.

Arena piccola

21.00 Paesi in lungo special. Angeli del sud, di Bruno Colella, con Eugenio Bennato, 76′. Incontro con il regista.

22.30 Frontiere. Concorso doc. Appennino, di Emiliano Dante, 66’. Incontro con il regista.

Terrazza dei libri. Bar centrale

19.00 Presentazione di Cartoline dalla terra che forse esiste, a cura di Francesco Giampietri. Con il curatore ne parlano Ester Tanasso, Marilena Ferrante e Franco Avicolli.

23.00 World party. Ritmi dal mondo. Live selection di Charles Papa.

INGRESSO GRATUITO a tutte le proiezioni e agli eventi.

IL PROGRAMMA POTRÀ SUBIRE VARIAZIONI che verranno comunicate nel sito internet www.molisecinema.it e nei luoghi del Festival.

IN CASO DI MALTEMPO GLI APPUNTAMENTI IN ARENA SONO SPOSTATI AL “CINEMA TEATRO”, AL “CINECARADONIO” E ALLA “SALA LIBERTUCCI”. Per informazioni: tel. 0874/016012 – E-mail: info@molisecinema.it

Durante il Festival sono aperti:

IL CINE BISTROT di MoliseCinema in piazza Mercato

L’AREA GUSTO DI BIOSAPORI in via Scipione di Blasio, 55. Degustazioni ore 11-13, 17-19, salvo domenica 12 agosto.