Miss Italia, a Guardialfiera la finale regionale

A Guardialfiera giovedì 9 agosto la finale di Miss Italia con le più belle ragazze provenienti dal Molise, dalla Puglia, dal Lazio e dalla Campania candidate all’incoronazione di Miss Bellezza Rocchetta Molise 2018 e Miss Miluna Molise 2018, titoli valevoli per la partecipazione alle prefinali nazionali del 79esimo Concorso Nazionale di Miss Italia.

Alle 21.30 inizierà lo spettacolo nella storica piazza principale condotto da Emilio Volgarino, accompagnato dalla giovane e bella attrice romana Clarissa Rollo, i quali metteranno alla prova le giovani concorrenti con esibizioni e gag divertenti.

Direttamente dalla trasmissione radiofonica di punta “All u can eat” di Radio Crik Crok, il “disturbatore” Marco entrerà a sorpresa nello spettacolo con interventi spiritosi ironizzando con i presentatori, le Miss e tutto il pubblico presente.

Una giuria di eccellenza formata da esponenti di importanti brand nazionali, giornalisti ed operatori nel settore dello spettacolo saranno attenti ad ogni particolare nel valutare non solo la bellezza, ma anche tutte le altre qualità delle Miss concorrenti, fino all’elezione delle prime due Miss che rappresenteranno il Molise alle prefinali nazionali di Miss Italia 2018, previste a Jesolo, dal 3 al 9 settembre.

È possibile iscriversi al concorso seguendo le istruzioni sul sito web nazionale www.missitalia.it.

Alle selezioni possono partecipare, come sempre gratuitamente, le ragazze di età compresa tra i 18 (compiuti entro il 31 agosto) e i 30 anni (entro il 31 dicembre), mamme, miss sportive e coloro che, nate in Italia da genitori stranieri, non siano ancora in possesso della cittadinanza italiana.

Aggiornamenti e foto sulla pagina fb ufficiale: missitaliamolise.