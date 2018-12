Minchia signor tenente: al teatro Savoia va in scena la legalità

Sabato 29 dicembre alle ore 20 e 30 la compagnia teatrale “La bottega dell’attore” porterà nuovamente in scena, sul palco del teatro Savoia di Campobasso, lo spettacolo “Minchia Signor Tenente”, per la regia di Rossella Menotti.

La pièce teatrale, che ha già riscosso un grande successo tra il pubblico nella messa in scena del 7 aprile scorso, prende le mosse da un progetto più ampio intitolato “Ogni singolo è un presidio di legalità”: un’idea nata dall’incontro e della volontà di alcuni ragazzi, studenti della facoltà di Giurisprudenza dell’Unimol, quali Giovanni Mazzuto e Rossella Menotti, nonché attori della compagnia teatrale “La bottega dell’attore”.

Il progetto è stato avviato dall’associazione onlus “Vivi il tuo Quartiere Colle dell’Orso” in collaborazione con Libera Molise (Associazione, Nomi e numeri contro le mafie), con lo scopo di contribuire alla formazione delle nuove generazioni nel concetto della legalità in modo che ogni singolo ragazzo si senta parte integrante di un impegno sociale teso alla difesa del proprio territorio, dalla tutela ambientale alle tradizioni e cultura; perché solo mantenendo vive conoscenza e coscienza di tali valori, la “cultura” mafiosa non trova terreno fertile.

LA TRAMA

“Minchia Signor Tenente” è una tragicommedia scritta dall’autore contemporaneo Antonio Grosso (adattamento di Rossella Menotti e Giovanni Mazzuto, con la collaborazione di Giuseppe Garzone e Chiara Brunale) e che prende le mosse dall’omonima canzone di Giorgio Faletti. Lo spettacolo descrive significativamente la realtà di uno sconosciuto e “tranquillo” paesino della Sicilia, all’interno di una caserma dei carabinieri, ove si intrecciano personalità provenienti da diverse regioni d’Italia, con i loro diversi dialetti, usi e costumi … alle porte del 23 maggio 1992. Gli avvenimenti di quell’anno e quelli che seguirono, ricordano a noi tutti che siamo parte di una grande famiglia, minacciata dalla criminalità organizzata, che non è una realtà della sola Sicilia, ma che mina alla base la pace e la serenità del nostro Paese; una realtà che, come mostrano le ultime cronache, lentamente ma inesorabilmente sta mostrando il suo volto anche nella nostra “tranquilla” regione Molise.

La prevendita dei biglietti è al Bar dello Sport Crigiu – Punto Snai in via Ugo Petrella, 20 Campobasso (martedì, mercoledì, venerdì dalle 17 alle 20 e 30).