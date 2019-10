‘Microbioma del suolo’ – Seminario scientifico

L’Istituto Professionale Servizi per l’Agricoltura e lo Sviluppo Rurale di Riccia organizza, venerdì 25 ottobre alle ore 10, il seminario scientifico “Microbioma del suolo – Un nuovo paradigma per un’agricoltura innovativa”.

L’incontro ha come obiettivo principale quello di comprendere il ruolo e le funzioni dei microrganismi per poterne sfruttare appieno le potenzialità nelle biotecnologie e in agricoltura. Recenti studi scientifici hanno infatti permesso di rivelare l’esistenza di un mondo microbico mai considerato, in cui sia le piante che i microrganismi vivono in stretta associazione e interazione. Sinergia che permette di mantenere il complesso e delicato equilibrio dell’agroecosistema.

Il dott. Vincenzo Michele Sellitto, esperto di suolo e tecniche innovative in agricoltura ma soprattutto vero e proprio divulgatore di questa nuova tecnologia relativa all’utilizzo dei microrganismi in agricoltura, illustrerà come è possibile migliorare lo stato di salute della pianta, controllare le malattie fungine e gli stress ai cambiamenti climatici utilizzando biopreparati a base di microrganismi.

L’intervento, nell’aula Magna della scuola di contrada Caccia Murata, sarà preceduto dai saluti istituzionali della dirigente scolastica Lucia Vitiello e del sindaco Pietro Testa. Introdurrà il docente Domenico Vitullo.

L’appuntamento, patrocinato dall’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della Provincia di Campobasso ed Isernia, è accreditato ai fini della Formazione Professionale Continua degli iscritti.