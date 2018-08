Matese Friend Festival, IX Edizione

Matese Friend Festivale

17/18/19 Agosto 2018 – IX edizione

Monteverde di Bojano

17 agosto – ore 21 B.A.O.M. – Blues Ash of Manhattan

17 agosto – ore 22 Almamegretta

18 agosto – ore 22.30 Mortimer Mc Grave

18 agosto – Uttern – Hurry Up – Lumacorni

19 agosto – ore 21 Lennon Nelly – Forte Braccio Veregrense – Arcieri Firmum

19 agosto – ore 22.30 Apres La Classe

Aree spettacoli

Concerti – I suoni del Matese – Villaggio dei bambini – Area ristoro – Area dogs – Incanstyle Fashion Fantasy – Matrimonio Celtico – Accampamento celtico – Laboratori musicali – Mercatino – Notti Turchese (Umdi) – Dj Zone Beltaine

Il festival più atteso dell’estate molisana

Con oltre 70 artisti, dislocati in 10 aree, il Matese Friend Festival, il progetto culturale integrato e in rete, finalizzato alla promozione, valorizzazione e crescita sinergica della musica, delle arti e del Molise in ambito internazionale, è ai nastri di partenza.

Tantissime le novità. Prima fra tutte, l’accordo di partner e collaborazione con il Montelago Celtic Festival (MC), il festival più importante in Italia sulla musica e la cultura celtica, insieme a Druidia Festival di Cesenatico (RN), Mutina Boica Festival di Modena, Abruzzo Irish Festival di Notaresco (TE) e Crono Sound Factory di Vimodrone (MI), un’organizzazione collettiva, a cura, come sempre, dell’Associazione Musicale Il Pentagramma, oltre al riconosciuto e valorizzato sostegno dell’Assessorato alla Cultura – Regione Molise.

Il MateseFriendFestival come ogni anno si focalizzerà su un tema preciso, che sarà il filo conduttore di tutte le attività artistiche e sociali della kermesse. Attualità, storia e tradizioni, società, costume…un leitmotiv guiderà le giornate del Festival, cercando di lasciare spunti di

riflessione duraturi e “positivi”.

Quest’anno il discorso prescelto è quello della cultura e tradizione celtica.

Ci saranno: allestimento a cura della Compagnia d’Arme Forte Braccio Veregrense e della Compagnia Arcieri Firmum, nell’accampamento il pubblico potrà partecipare alle lezioni di scherma antica e arcieria. La compagnia d’arme inoltre si esibirà in vari momenti

della giornata in spettacoli di combattimento con vere spade ed armi da taglio; L’Incastyle Defile’ Fantasy, gli Hobbit, i Celti e la Moda; matrimonio celtico: l’unione di due sposi del matrimonio, l’unione di due anime e due corpi in uno.