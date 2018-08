Dal 1° al 7 Agosto in Corso Vittorio Emanuele 11 a Termoli, Marco D’Angelo espone Masaai 43, mostra pittorica in vetrina: i quadri, dedicati ai guerrieri Masai saranno in esposizione nelle vetrine Isengard all’angolo tra via Frantana ed il Terzo corso. Il 4 agosto prima, durante e dopo i fuochi di San Basso verrà dipinto un quadro in vetrina, approfittando del via vai verso il Belvedere e lo spettacolo pirotecnico.