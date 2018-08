Madonna della Neve e Palio delle Quercigliole

E’ la tradizione più antica e più importante a Ripalimosani, che da sabato 11 agosto aprirà i cuori e le emozioni ai tre giorni dedicati alla Madonna della Neve.

L’inizio con la banda che allieta il paese girando strade e vicoli, poi alle 17 la messa con la processione che riporta la statua della Madonna nella cappella delle Quercigliole, in agro di Ripa, la sua dimora. La serata di sabato 11 agosto è affidata sempre alla banda, quest’anno proveniente da Conversano.

Il clou della festa sarà il 12 agosto con l’atteso Palio delle Quercigliole, giunto alla sua 215° edizione. Dalle 9 funzioni religiose, divertimento, stand, picnic in compagnia, sotto le querce in campagna (strada verso Santo Stefano). Quindi alle 15 lo sparo d’inizio per le batterie di cavalli pronti a correre e a dare il vessillo alla contrada vincitrice tra Morgione, Villaggi, Santa Lucia, San Rocco, Piazza e Castello. Il cavallo vincitore del palio avrà l’onore di entrare nella cappella della Madonna della Neve e inginocchiarsi per renderle onore.

Protagonista della serata del 12 la Cover dell’amatissimo Lucio Dalla. Chiudono i fuochi pirotecnici.