Il travolgente umorismo di Carmine Faraco, direttamente da Colorado Cafè e Made in Sud a Termoli, per chiudere le festività natalizie in allegria. Con lo spettacolo “L’Uomo dei Pecchè” Faraco, con un umorismo diretto e coinvolgente, stimola anche a riflettere sullo stato attuale della società.

L’evento è promosso dall’Amministrazione Comunale ed è gratuito. L’appuntamento è per il 6 gennaio 2019 alle 21 all’auditorio della Chiesa di Santa Maria degli Angeli in via dei Pioppi a Termoli.