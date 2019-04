Lucia Poli con le sue ‘Animalesse’ al Loto

Lucia Poli, grande interprete della scena italiana, in Animalesse in forma di affabulazione o di monologo diretto, dà vita a storie curiose nelle quali il protagonista è sempre un animale. In particolare un animale femmina. Un vero e proprio laboratorio della fantasia dove galline, scarafaggette, gatte e topone parlano allegramente e si raccontano. Un intrattenimento divertente e giocoso che avvicina il linguaggio di diversi scrittori, tutti appartenenti a vari momenti del ‘900, tutti raffinati, potenti e originali. Poesie fulminanti ed esilaranti di Stefano Benni oltre a un suo monologo surreale; la zampata beffarda di un grande autore toscano come Aldo Palazzeschi che ha dedicato novelle e poesie agli animali domestici, descrivendone vizi e virtù non troppo dissimili da quelli umani; l’inquietante scrittura di Patricia Highsmith, giallista di razza che, dal punto di vista dell’animale, osserva l’uomo e creando spiazzamenti capaci di donare brividi e dubbio; infine Leonora Carrington, con un breve racconto in cui la lotta al conformismo animale diventa eccesso fantastico e noir.

Su tutto, il talento eclettico e magnetico di Lucia Poli, impegnata in una bizzarria funambolica in cui dà vita a mille corpi e mille voci. Dal sussurro sommesso al grottesco fragoroso, la potenza affabulatoria dell’attrice non lascia scampo, ammalia e trascina lo spettatore in un’esplorazione bizzarra e rocambolesca dell’universo “in rosa”, a lei caro, seppure qui in veste animale.