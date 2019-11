Loto Link festival: Tornò al nido… e altre titine

Secondo appuntamento del Loto Link Festival con ‘Tornò al nido… e altre titine’, di Titina De Filippo per la regìa di Antonella Stefanucci. Con Antonella Stefanucci – Luciana de Falco – Adele Pandolfi – Gino Curcione – Carmine Borrino – Eva Sabelli

Sabato 9 novembre alle 20.30 e domenica 10 novembre alle 18 al Teatro del Loto di Ferrazzano.

…In una sera di primavera in un’antica casa di campagna tre sorelle siedono e conversano accanto ad un braciere, una musica giunge da lontano, cala la notte e le tre, assieme al loro vecchio servitore sordo, stanno andando a dormire. A un certo punto qualcuno bussa alla porta… Chi sarà?

Questo progetto è frutto di incursioni, rotture, attraversamenti nell’opera drammaturgica di Titina De Filippo, come autrice forse meno nota e frequentata, rispetto ai fratelli, ma i cui testi, surreali e spiazzanti, ci appaiono oggi forse ancora più moderni e attuali.

Titina scriveva in maniera delicata, pittorica, sublime nella sua onirica semplicità, tra ilarità e malinconia. Come se le sue commedie fossero gouache ottocentesche, sempre con precisi riferimenti musicali che suggeriva nelle didascalie e sempre con l’orecchio rivolto al pubblico. Le commedie di Titina hanno un linguaggio quotidiano e contemporaneo e da bravissima interprete femminile ha raccontato e descritto divertentissimi e caustici personaggi femminili. Come un esercizio di stile, ci metteremo a giocare – to play – per mettere in scena e ridare vita a queste figure (soprattutto donne) che raccontano di salotti, balconi sul mare, case di campagna; come pure di musicisti, giocatori, capitani di marina, nobiltà decadute, governanti, figli illegittimi, amanti in fuga.

Il progetto le Titine nasce con un gruppo di attori, amici consolidati, capaci di giocare partendo da un atto unico che rimanda alle tre sorelle di Cechov, autore di sicuro riferimento per Titina-autrice.

A proposito del “blocco“, termine con il quale un noto critico teatrale definì il sodalizio artistico di Eduardo Titina e Peppino De Filippo, in una lettera, Titina scrive: “un giorno diedi un urlo e volli assaggiare la gioia dell’indipendenza. L’incanto era rotto. Il “blocco” infranto, spezzato, non esisteva più. Un sospiro di sollievo. Alle ammonitrici e affettuose parole di un grande critico, agli sguardi afflitti del nostro pubblico, mi viene da rispondere: Amici miei, credete a me! Meglio un successo di “blocco” in meno… e tre uomini liberi in più!”

Biglietto unico – al botteghino: 18 euro

INFO & PRENOTAZIONI TEATRO DEL LOTO 3272352438 / 3397766634

Biglietto unico Prevendita: 15 euro

– Libreria Mondadori – Via Pietrunti, Campobasso 0874413757

– Associazione musicale ” Il pentagramma”- Bojano 3473023863

PREVENDITE ONLINE

https://www.diyticket.it/locations/471/teatro-del-loto

Telefona e acquista il tuo biglietto nel punto SISAL più vicino telefonando allo 060406

CARTA DOCENTE

Il Loto è struttura accreditata per l’utilizzo del bonus riservato ai Docenti