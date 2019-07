Loto festival, anteprima ad Altilia con Chris Jarrett e l’Orchestra di Piazza Vittorio

Il Teatro del Loto, in collaborazione con il Polo Museale e la Soprintendenza ai Beni Archeologici del Molise, presenta una straordinaria anteprima estiva del Loto Link Festival 2019, con due imperdibili appuntamenti musicali nell’incantevole scenario offerto dal teatro romano di Saepinum-Altilia (Sepino).

Chris Jarrett (31 luglio) è pianista e compositore, nato ad Allentown in Pennsylvania, negli Stati Uniti. Cresciuto in una famiglia di grandi musicisti (è fratello minore di Keith, figura iconica del pianoforte e tra i suoi migliori interpreti di ogni tempo), inizia lo studio in famiglia per poi iscriversi al Conservatorio di Oberlin.

Non conclude gli studi e inizia a girare il mondo fino a quando, nel 1985, approda ad Oldenburg, in Germania, dove oggi risiede. Dello stesso periodo il suo primo disco “Dance On The Volcano”, la musica per il balletto “For Anne Frank” ed il suo primo lavoro sinfonico “Loves Me Not”.

Importanti impegni concertistici lo portano poi dal Messico alla Tunisia, dalla Scandinavia alla Francia, dai Paesi dell’Est Europa alla Grecia.

La musica di Chris Jarrett è assolutamente unica. Ignora ogni dettame stilistico ma utilizza le strutture della musica classica e la libertà dell’improvvisazione jazz.

Le sue composizioni sono il frutto di una moltitudine d’influenze musicali dalla classica, al folk, al jazz. Tra i tanti musicisti di ogni tempo che lo hanno influenzato, Chris Jarrett cita Johannes Ockeghem, Sergej Prokofiev, Charles Mingus e Frank Zappa.

Il suo modo di esprimersi musicalmente è molto ampio, selvaggio, ritmico, ironico, epico, melanconico, bizzarro, mistico, variopinto e, come sottolinea Chris Stewart, scrittore ed ex componente dello storico gruppo progressive rock dei Genesis: “La musica di Chris non si può semplicemente ascoltare ma andrebbe vissuta, percepita, assorbita e assimilata. Composizioni di rara bellezza e potenza, temi toccanti, improvvisazioni strutturate e jazz, classica, composizioni orchestrali, balletti e colonne sonore capaci di alterare lo stesso contesto di un film. Incorpora una vasta gamma di influenze che incarnano il caos interno, strutture galleggianti derivanti da temi classici di stampo orchestrale, jazz, folk europeo e puro abbandono. La sua musica è una forza della natura e nello stesso tempo un atto di grazia“.

Il 7 agosto torna a esibirsi ad Altilia dopo 15 anni l’Orchestra di Piazza Vittorio (Voce: Mama Marjas, Hersi Matmuja, Houcine Ataa, Carlos Paz Duque; Pianoforte, sintetizzatore: Leandro Piccioni; Oud, Voce: Ziad Trabelsi; Chitarre: Emanuele Bultrini; Tastiere: Duilio Galioto; Kora, Voce: Kaw Diali Madi Sissoko; Percussioni, Voce: Pap Yeri Samb, Raul Scebba; Basso, contrabbasso: Pino Pecorelli; Batteria, Voce: Davide Savarese), straordinario ensemble tra i più interessanti dell’intero panorama musicale europeo.

Nell’Ottocento, i musicisti di strada rappresentavano nei vicoli di Napoli le arie più importanti e i momenti più salienti delle opere in cartellone per il pubblico che non poteva permettersi il biglietto del teatro. Questo modo essenziale di riprodurre le partiture dei grandi compositori traduceva in modo popolare e riportava alle sue origini un’arte, quella operistica, la cui vocazione si era persa nel corso dei secoli traducendosi in musica d’élite.

Il suono dei musicisti delle metropoli contemporanee rappresenta quello che la società di oggi è: una sublime commistione di culture.

E allora è facile immaginare che, se quei musicisti di strada del XIX secolo avessero avuto nelle loro mani strumenti appartenenti a tutte le culture del mondo, ci saremmo trovati davanti proprio all’Orchestra di Piazza Vittorio.

In questo concerto saranno riproposte arie tratte da Il_Flauto_Magico e Don_Giovanni di Mozart, e dalla Carmen di Bizet, insieme a pagine immortali di Giuseppe Verdi, con una versione davvero struggente del Và_Pensiero, e Kurt Weill.

Dodici musicisti e cantanti in scena che, attraverso gli strumenti e le lingue che nel tempo hanno caratterizzato il suono dell’Orchestra, metteranno a nudo le composizioni liriche, esaltando le zone delle partiture di maggiore ispirazione popolare per avvicinare idealmente il pubblico al momento in cui i grandi compositori del passato le avevano composte.

L’Orchestra di Piazza Vittorio è nata nel 2002 sulla spinta di artisti, intellettuali e operatori culturali con la volontà di valorizzare l’omonima Piazza dell’Esquilino di Roma, per antonomasia il rione multietnico della città.

In occasione dei due spettacoli, l’associazione culturale Officina Creativa organizzerà, con le sue guide professionali, percorsi alla scoperta delle ricchezze archeologiche, storiche e naturalistiche del territorio.

Per info e prenotazioni si prega di contattare i seguenti numeri: 347.3005126 – 377.4337879

Biglietti:

CHRIS JARRETT PIANO SOLO: 20 EURO

ORCHESTRA DI PIAZZA VITTORIO: 25 EURO

E’ possibile acquistare entrambi i biglietti a un prezzo complessivo di 35 EURO

Prevendita:

Libreria Mondadori – Via Pietrunto, Campobasso

Tel. 0874.413757