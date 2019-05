Lo sponsale tra Dionisio e Isadora: rievocazione medievale a San Giovanni in Galdo

Nell’incantevole scenario dell’antico borgo di Castelluccio, oggi San Giovanni in Galdo, gli alunni dell’istituto madre Teresa di Calcutta di Campodipietra, presenteranno uno spaccato di vita medievale.

L’iniziativa Omnia vincit amor in Castelluccio avrà luogo il giorno 1 giugno a San Giovanni in Galdo a partire dalle ore 18 “e riveste – scrivono dalla scuola di Campodipietra – interesse in termini di promozione sinergica del territorio con valenza paesaggistica nonché culturale, valorizzando la nostra identità per favorire il delicato processo di recupero della memoria storica e le peculiarità della nostra meravigliosa terra molisana. L’idea, inserita nell’ambito del più ampio Progetto “Abitare i luoghi”, sottoscritto da diverse scuole delle regioni Abruzzo e Molise, al quale ha aderito anche il nostro istituto, nasce dalla volontà e dall’impegno, oltre che della scuola, dell’associazione Amici del Morrutto, delle amministrazioni comunali di Campodipietra, di S. Giovanni in Galdo e di Toro”.

La rievocazione ripercorrerà vari momenti di vita medievale e culminerà nella cerimonia dello sponsale fra Dionisio, figlio del feudatario Ugone de Campodepetra, e Isadora, figlia di Orlando de Castelluccio.