Lo scrittore Pierpaolo Giannubilo alla libreria ‘Il vecchio e il mare’

Iniziano i grandi eventi della stagione invernale organizzati dall’associazione culturale “Sopralerighe” con un incontro sabato 30 novembre alle ore 18 presso la Libreria “Il Vecchio e il Mare”. L’argomento è il ‘romanzo verità’ e il protagonista sarà lo scrittore Pierpaolo Giannubilo, candidato al premio Strega 2019.

Sempre più lettori vogliono conoscere storie vere, testimonianze e biografie in quanto, forse, la pura invenzione narrativa non appassiona più. Quindi chi è curioso di conoscere questo particolare genere letterario e soprattutto chi volesse essere informato su tutti i prossimi eventi dell’associazione non può mancare a questo appuntamento.

Negli anni la rassegna promossa dall’associazione “Sopralerighe”, Uno Scrittore a cena, ha infatti visto arrivare a Termoli grandi nomi della letteratura italiana come Carlo Lucarelli, Dacia Maraini e Marcello Fois. L’intento è di continuare a promuovere la narrazione, la scrittura e la letteratura in generale, tramite gli incontri con gli scrittori in contesti informali ed amichevoli.