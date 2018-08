Lions Club Tifernus, Un’Amatriciana per non dimenticare

Anche quest’anno il Lions Club Termoli Tifernus organizza la raccolta fondi per i terremotati delle Marche, voluta dal presidente Ezio Di Pinto con la collaborazione del governatore della Misericordia Romeo Faletra.

Si è giunti alla 3° edizione di questo service, promosso dalla past presidente Mariangela Martella, con il consenso unanime e la partecipazione di tutti i soci del club.

Negli anni 2016 e 2017, è stata raccolta e devoluta la somma di 22 mila euro, un grande successo per il quale il Lions Club Termoli Tifernus è stato considerato l’ottavo club al mondo, rendendo onore e lustro all’intera cittadina di Termoli, in termini di generosità e di attenzione verso il prossimo.

Mossi dal solito entusiasmo che contraddistingue l’associazione, la stessa rinnova quindi, l’invito a partecipare alla serata di solidarietà, resa possibile anche grazie al prezioso contributo del team Nicola Vizzarri e di Aqua42.

L’evento si terrà il giorno 28 agosto a partire dalle 19 nel piazzale esterno della sede della Misericordia in via Biferno n. 20/22.

Costo del biglietto 10 euro che comprende pasta all’amatriciana, frittura di pesce e bevanda.

Una parte del ricavato sarà devoluta in favore e in aiuto ai residenti nei comuni colpiti in Basso Molise dal sisma dei giorni scorsi.