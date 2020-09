Libreria Fahrenheit, gruppo di lettura su ‘Il tamburo di latta’ di Günter Grass

Sabato 26 settembre alle 17 gruppo di lettura su “Il tamburo di latta” di Günter Grass presso la Libreria Fahrenheit di Termoli.

“Il tamburo di latta” di Günter Grass (traduzione di Bruna Bianchi, edito da Feltrinelli) è al centro del nuovo gruppo di lettura della libreria Fahrenheit sabato 26 settembre alle ore 17.

Romanzo epocale, “Il tamburo di latta” conserva tutta la sua carica provocatoria. In modo umoristico e grottesco, narra la vicenda del protagonista Oskar Matzerath, il tamburino inseparabile dal suo tamburo e con una voce potentissima che manda in frantumi i vetri. Dal manicomio dove è rinchiuso Oskar rievoca la propria storia, indissolubilmente intrecciata alla storia tedesca della prima metà del Novecento. Scorrono così nel fiume del suo racconto immagini memorabili, a partire da fatti leggendari come il concepimento e la nascita della madre sotto le quattro gonne della nonna, passando per la sua venuta al mondo ricca di presagi, fino all’ascesa irresistibile del nazismo e al crollo della Germania. È stato nel giorno del suo terzo compleanno che Oskar, in odio alla famiglia, al padre, alla società ipocrita, ha deciso di non crescere più.

Da quell’osservatorio particolare che è la città polacco-tedesca di Danzica e poi da Düsseldorf, grazie alla sua prospettiva anomala di nano, può guardare al mondo degli uomini dal basso e scorgerne così meglio le miserie e gli orrori, mentre la sua deformità si staglia contro la ripugnanza della normalità piccolo-borghese. Con occhi disincantati e spalancati sulla ferocia e violenza del mondo grida una rabbia che non risparmia la viltà e la corruzione di nessuno, neppure le proprie.

Il gruppo di lettura della libreria Fahrenheit è aperto a un massimo di 15 partecipanti e si tiene in massima sicurezza e nel pieno rispetto delle norme vigenti anti Covid-19, con i partecipanti seduti a distanza e uso obbligatorio delle mascherine.