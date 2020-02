Le terre di tutti, presentazione del docufilm

Venerdì 7 febbraio alle ore 18,30, alla Casa del Popolo di Campobasso, continua il percorso di approfondimento sulle prospettive delle aree interne, con la presentazione del docufilm “Le terre di tutti”, che tratta la riscoperta e il sostegno alle Comunanze Agrarie. Un progetto nato dalla collaborazione delle Brigate di Solidarietà Attiva con Emidio di Treviri. Ne parleremo con Marc Fars e Verusca Citeroni delle Brigate di Solidarietà Attiva e l’autore Ferdinando Amato

Antiche società comunitarie, istituzioni di proprietà collettiva, le Comunanze Agrarie gestiscono da secoli territori in uso comune, risorse naturali, quali pascoli, terreni, boschi, acque, ecc., avviando meccanismi di solidarietà all’interno delle comunità, nonché di scambio di esperienze e di mutuo aiuto tra le comunità vicine.

Per secoli queste istituzioni hanno rappresentato un argine in montagna contro la povertà e la fame, un meccanismo di redistribuzione delle risorse territoriali.

Il percorso che ci vede impegnati al fianco delle popolazioni locali ha come obiettivo quello di comprendere il significato profondo di questa istituzione e di capire come queste risorse per le comunità possano essere impiegate ed in grado di invertire la tendenza allo spopolamento e all’indebolimento del tessuto socioeconomico. Ovvero ripristinare ed attualizzare modelli di comunità basati su una economia costruita da chi vive il territorio, dalle esperienze e dalle peculiarità dell’ambiente circostante; modelli alternativi ai progetti faraonici calati dall’alto che i governi hanno fino ad ora proposto per il cratere.

Solo in questo modo potremo garantire la cura e la messa in sicurezza del territorio ed una rigenerazione ecosociale.

Beni comuni, collettività, mutualismo sono temi che sentiamo vicini e che ci tengono ancora oggi legati a queste terre.