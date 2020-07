Le percussioni di Table Talk inaugurano i concerti a Villa de Capoa

Villa de Capoa – Campobasso Domenica 5 luglio – ore 11:00Villa de Capoa – Campobasso Table Talk ALESSIA CERMINARA

MICHELA ZIZZARI

marimba, vibrafono e percussioni Programma J. S. BACH – Invenzione a due voci in C Major (trascrizione per marima)

J. S. BACH – Invenzione a due voci in A minor (trascrizione per marimba e vibrafono)

A. WEINBERG – Table talk per vibrafono preparato

A. ADAMO – Mazzamauriell’ per marimba e percussioni (prima esecuzione)

B. MOLENHOF – One Notch Higher per vibrafono e marimba

J. L. PETIT – Marche de timballes per quattro timpani

T. TAKEMITSU – Cross Hatch per vibrafono e marimba

G. KOSHINSKI – As One per marimba e set di percussioni

ALESSIA CERMINARA – MICHELA ZIZZARI

Il Duo nasce nel 2014 nelle aule del Conservatorio “L.Perosi” di Campobasso esibendosi per la prima volta nel 2015 in occasione del progetto internazionale “Bach in the subways” dedicato al compleanno del compositore tedesco.

Successivamente, grazie alla passione e all’affiatamento reciproco le percussioniste continuano a condividere la loro esperienza ed espressione musicale eseguendo brani rilevanti del repertorio da camera dedicato alle percussioni.

Conseguono il diploma accademico di I livello in strumenti a percussione presso il Conservatorio “L.Perosi” di Campobasso con il massimo dei voti e lode. Iscritte entrambe al II anno di biennio specialistico continuano la loro formazione musicale con il M. Giulio Costanzo.

In occasione di questo concerto ottengono un riconoscimento come Duo da parte del conservatorio “Perosi” di Campobasso che coinvolge il compositore Alessandro Adamo come autore di Mazzamauriell’ per marimba e percussioni (prima esecuzione) scritto appositamente per il Duo.

Si esibiscono in luoghi di alta Cultura regionali e nazionali.

Nel 2017 prendono parte al Festival percussioni organizzato dal Conservatorio “G.Martucci” di Salerno; nel 2018 si esibiscono nell’ Auditorium del Conservatorio “Corelli” di Messina e nel 2019 presso il Conservatorio “A.Pedrollo” di Vicenza e l’Istituto Superiore di Studi Musicali “Giulio Braccialdi” di Terni. Inoltre dal 2016 al 2019 il duo partecipa alle edizioni di “Festival percussioni” al Teatro Savoia di Campobasso portando all’attenzione del pubblico e della stampa le maggiori composizioni per duo da camera per strumenti a percussione.

Ingresso gratuito